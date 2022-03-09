Москва, 9 марта, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Провокация совершена украинскими боевиками в отношении важного стратегического объекта на Украине, где проводится спецоперация ВС России — подстанции и ЛЭП, питающих Чернобыльскую АЭС, сообщил 9 марта заместитель российского министра обороны Николай Панков.

Bestmaps.ru Чернобыльская АЭС

Панков «Российскими специалистами приняты оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания».

Он добавил, что украинская сторона уклоняется от проведения ремонтно-восстановительных работ на объекте. Нет сомнений, что удар был целенаправленным и носил провокационный характер, как и прочие действия боевиков.

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Напомним, на третий день российской спецоперации на Украине Чернобыльская АЭС была взята Россией под контроль. Было решено, что её будут совместно охранять российский десант и украинский батальон охраны АЭС.