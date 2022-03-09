Рим, 9 марта, 2022, 20:15 — ИА Регнум. По данным навечер среды, 9 марта, в Италии умерли156 357человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на156(днем ранее — на184), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число подтвержденных носителей выросло на48 483(днем ранее — на60 191).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет13 159 342 — около 22% населения страны. В настоящее время заражены1 001 922человека (на9599 меньше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали 49,5 миллионачеловек (более 82,2% граждан страны).