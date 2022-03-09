Москва, 9 марта, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Предложенные Украиной дополнительные маршруты гуманитарных коридоров по эвакуации мирных жителей, в том числе иностранцев, одобрены Россией, хотя украинская сторона очень усложнила это согласование, сообщил 9 марта журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Мизинцев «Вместе с тем, учитывая нашу ответственность за гуманитарную составляющую и обеспечение безопасности выхода мирных жителей и иностранных граждан, насильно удерживаемых националистами в блокированных населённых пунктах, мы согласились и с дополнительными маршрутами, предложенными украинской стороной».

Он добавил, что украинские власти и в вопросе, касающемся гуманитарной составляющей, занимаются откровенными провокациями и лгут.

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