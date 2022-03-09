Москва, 9 марта, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Страны НАТО едва ли поставят на Украину старые советские военные самолеты. Об этом 9 марта заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Coert van Breda МИГ-29

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Но даже если Запад решится поставить эти боевые единицы киевскому режиму, большого толка от этого не будет, убежден эксперт.

«Самолеты — это миф. У Украины, а они сами это признают, пилотов первого и второго класса практически уже не осталось. Хорошо, нагонят они МИГ-29. Но это истребители. Кого они будут ими уничтожать? Тем более что у нас самолёты другого поколения, и они способны уничтожить эти самолеты, если они появятся. Поэтому с точки зрения специальной операции, всё, как я полагаю, идет по сценарию», — сказал Бужинский.