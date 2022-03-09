Нижний Новгород, 9 марта, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Студенты, прибывшие в Нижегородскую область из ЛНР и ДНР, могут продолжить обучение в Нижегородском институте управления (филиал РАНХиГС). Об этом сообщили в пресс-службе вуза 9 марта.

Aleksey Igonin Нижний Новгород

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По данным нижегородских СМИ, молодые люди, которые вынужденно покинули ЛНР и ДНР, могут продолжить обучение.

«Спецкомиссия по переводам и восстановлениям будет еженедельно рассматривать поступившие заявления и издавать приказы о зачислении и порядке перевода. Все обращения от студентов будут рассмотрены в индивидуальном порядке. Важно предоставить каждому студенту возможность получить образование и создать условия для полноценной профессиональной реализации», — уточнили в НИА «Нижний Новгород».

Представители вуза отметили, что направление подготовки не имеет значения. Заявления будут рассматриваться единой комиссией.