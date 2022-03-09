Москва, 9 марта, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Украинская сторона вновь сорвала организацию гуманитарных коридоров из города Мариуполь Донецкой Народной Республики. Об этом 9 марта заявил замначальника Управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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По его словам, 9 марта силы ДНР смогли эвакуировать только 28 детей. Ожидается, что ближе к ночи самостоятельно покинуть территорию города должны ещё 150 человек.

«Ситуация, связанная с гуманитарным коридором — она провалена. Они не хотят этого делать», — сказал Басурин.