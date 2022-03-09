Москва, 9 марта, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за период с 25 февраля по 4 марта выросла на две копейки и составила 50,93 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Бензин

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Цена на дизельное топливо за этот период в среднем не изменилась и сохранилась на уровне 55,04 рубля за литр.

По состоянию на 4 марта средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составляла 47,60 рубля, марки Аи-95 — 51,61 рубля, марки Аи-98 и выше — 60,17 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 31 субъекте Федерации. Наиболее заметно он подорожал вАдыгее — на 0,6%.

Снижение цен зафиксировано в девяти российских регионах, наиболее существенное в в Кировской области — на 1,1%.

В Москве цены на бензин за неделю в среднем не изменились, в Санкт-Петербурге — выросли на 0,1%.