Москва, 9 марта, 2022, 19:02 — ИА Регнум. В Совфеде предупредили о продовольственном и миграционном кризисе из-за санкций в отношении России.

Duma.gov.ru Андрей Климов

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"Особо хочу остановиться на продовольственном кризисе, который уготовил Запад не только себе, но и Северной Африке, Ближнему Востоку, многим азиатским государствам. Перебои в поставках российских и белорусских удобрений, тех же ГСМ, зерна из РФ и Украины сначала вызовут голод вокруг Европы (кроме стран СНГ, разумеется), а затем новую, ещё более мощную волну беженцев плюсом к вытесняемым на запад Вашингтоном и их киевскими подручными рядовых украинцев из центральных районов страны», — рассуждает сенатор Андрей Климов в телеграм-канале.

Для справки — речь идет о десятках миллионов потенциальных «продовольственных» мигрантов, уточняет парламентарий, «то есть обезумевших от голода обитателей десятков слаборазвитых стран (среди которых в начале XXI веке немалое число пало жертвой натовских военных акций)». В числе потенциальных мигрантов десятки тысяч сторонников радикальных течений и членов террористических банд, предупредил он.

«Причём на миграционном цунами, накрывающем ЕС, дело, боюсь, не закончится. Судя по всему, скоро там можно ожидать и реальных экологических проблем (совсем не тех, которыми пугали мир Грета и тому подобные «экоактивисты»). О росте уголовной преступности и говорить нечего», — рассуждает Климов.

Запад Украины стал настоящим бесконтрольным макрорынком оружия, которое уже возвращается в Старый Свет в руках натуральных грабителей и убийц, прилетевших туда со всего света, констатировал он.

«Не знаю, как вам, а мне правда жаль старушку Европу, только Россия тут ни при чём», — заключил Климов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мировые цены на нефть растут от каждого нового заявления из Вашингтона, Лондона или Брюсселя. Цены на уголь, уран, алюминий, никель, золото также продолжают расти.