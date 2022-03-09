Москва, 9 марта, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Вооруженные силы Донецкой Народной Республики продолжают освобождение захваченного украинскими неонацистами Мариуполя. Об этом 9 марта заявил военный корреспондент Семён Пегов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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По его словам, боевикам из нацбатов, несмотря на все их зверства над мирными жителями Донбасса, всё равно предложили сложить орудие и сдаться, сохранив тем самым свои жизни.

«Нацбатам предлагают добровольно сложить оружие, но они оказывают сопротивление. На улиц пять в глубину удалось продвинуться. В том числе идет продвижение к центру Мариуполя. Операция продолжается, но есть трагический и крайне болезненный аспект, что нацбаты используют население как живой щит», — сказал Пегов.