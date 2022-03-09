Бухарест, 9 марта, 2022, 18:47 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории Румынии зарегистрирован 5461 новых случаев SARS-CoV-2, что на 1,5% меньше показателей предыдущего дня. Об этом 9 марта сообщает «Румынское телевидение».

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Согласно официальной информации, рост заболевания фиксируется в Бухаресте, Констанце, Тимишоаре и других крупных городах страны. Сообщается о смерти 101 человека. При этом министерство здравоохранения Румынии отмечает спад интереса населения к вакцинации и другим профилактическим мерам.

По состоянию на 9 марта, общее число граждан Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,78 млн. Из них умерло 64 094 пациентов.