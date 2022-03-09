Москва, 9 марта, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Попавшие в окружение на территории города Мариуполь Донецкой Народной Республики украинский неонацисты впадают в отчаяние. Об этом 9 марта заявил военный корреспондент Семён Пегов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Армия

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Военкор отметил, что находится в непосредственной близости от боевых действий. По его словам, в своем отчаянии боевики из нацбатов срывают всю свою злость на мирных жителях Мариуполя, обстреливая жилые дома.

«Нацики, которые блокированы в Мариуполе, от отчаяния, прикрываясь мирным населением, палят куда ни попадя, в том числе по тем поселкам, которые ещё совсем недавно были под их контролем», — сказал Пегов.