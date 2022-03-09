Москва, 9 марта, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Министерство финансов России предлагает разрешить российским гражданам осуществлять покупку инвестиционного золота в слитках за наличную валюту. Об этом заявил 9 марта заместитель главы ведомства Алексей Моисеев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

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«Есть норма, которая, на мой взгляд, будет работать на преодоление негативных последствий от введённых санкций — это разрешение покупать золото за наличную иностранную валюту», — сказал замминистра на заседании комитета Государственной думы по финансовому рынку.

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц.