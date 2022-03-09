Санкт-Петербург, 9 марта, 2022, 18:27 — ИА Регнум. В Ленинградской области разработали конкретные меры по поддержке бизнеса в условиях санкций. Среди них — субсидирование аренды коммерческих помещений для малого производственного бизнеса с целью импортозамещения, увеличение объемов займов Фонда развития промышленности (ФРП) для промышленности на внедрение отечественного программного обеспечения (ПО), новый вид займа на капитальное строительство, увеличение объемов субсидий на транспортные расходы для экспортеров и многое друге. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание правительства и Законодательного собрания Ленобласти

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленобласти создан Оперативный штаб по устойчивому развитию экономики, который возглавил губернатор региона Александр Дрозденко. Заседание штаба состоялось 9 марта и было посвящено оперативным мерам, направленным на поддержку бизнеса в сложных экономических условиях после начала специальной военной операции России и введения новых антироссийских санкций.

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«Экономический блок правительства региона на основе предложений от российских и зарубежных бизнес-ассоциаций и компаний подготовил перечень мер поддержки для вынесения предложений на федеральный уровень и для принятия на уровне региона», — сообщили в пресс-службе.

Так, на региональном уровне предложено субсидирование аренды коммерческих помещений для малого производственного бизнеса с целью импортозамещения. Кроме того, для проектов по импортозамещению регион также предлагает предоставление инвестиционного налогового вычета.

«На федеральном уровне бизнес-сообщество предлагает субсидировать транспортные расходы на критический импорт, расширить перечень поддержки льготными займами и грантами на импортозамещение производственного оборудования, высокотехнологичных материалов», — пояснили в администрации Ленобласти.

Также предложено увеличить объемы займов ФРП для промышленности на внедрение отечественного ПО, ввести новый вид займа на капитальное строительство, увеличить объем субсидий на транспортные расходы для экспортеров. Использовать средства Фонда капитального ремонта для расходования на поэтапный ремонт зданий, изменить порядок авансирования работ по капремонту жилого фонда. Предложено временно отменить ограничение экспорта товаров леспрома ― ДСП, щепы, стружки грубобоработанной древесины. Увеличить период расходования грантов «Агростартап» с 18 до 30 месяцев и «Семейный фермер» — с 24 до 36 месяцев.

«На федеральный уровень бизнес сформулировал предложения по расширению перечня субсидируемой техники и оборудования и увеличение для этого бюджетного финансирования, а также предложения по отсрочке этапов маркировки товаров», — добавили в пресс-службе.

Для малого и среднего предпринимательства предлагается (МСП) расширение доступа к финансовым ресурсам. Отдельно разработаны меры для поддержки занятости. На региональном уровне ― организация общественных работ с оплатой труда в двойном размере минимальной заработной платы и расширение программы опережающего обучения работников, находящихся под угрозой увольнения. На федеральном уровне предложено увеличить минимальное пособие по безработице, период его выплаты, сократить период приема заявок на получение грантов до 10 дней.

Кроме того, для бизнеса Ленинградской области открыт телефон «горячей линии» 8(800) 30−20−813, где можно получить консультацию по любым направлениям или сообщить о проблеме. Подробная информация о предложенных мерах поддержки будет размещена на инвестиционном портале.