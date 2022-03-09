Екатеринбург, 9 марта, 2022, 18:16 — ИА Регнум. В Уральском федеральном округе стоимость и наличие продовольственных и непродовольственных товаров в розничной торговле находятся под постоянным контролем органов власти. Об этом говорилось 9 марта на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами в полпредстве УрФО.

Minstroyrf.ru Владимир Якушев

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Взрывного роста цен на продовольственные и непродовольственные товары на Урале пока не наблюдается. Однако при нынешнем курсе доллара и евро, при импортной составляющей, цена на товары не может оставаться прежней, отметил полномочный представитель президента РФ в Уральском ФО Владимир Якушев.

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев «Если пустить дело на самотек, когда стоимость сначала повысят оптовики, а затем розница, то вместо объективного удорожания мы получим ничем необоснованный рост. Чтобы этого не допустить, важно правильно использовать имеющиеся инструменты. Своевременно выявлять факты необъективного повышения стоимости и подключать к этим ситуациям ФАС и прокуратуру. Чем эффективнее мы будем пресекать спекуляции, тем меньше будет социальное напряжение. Ведь замысел всех санкций — надавить на людей, спровоцировать панику и создать тем самым давление на власть. Поэтому очень много зависит сейчас от слаженной работы на местах».

По итогам совещания отмечалось, что в регионах УрФО на данный момент созданы межведомственные рабочие группы по мониторингу цен на потребительском рынке, в составы которых входят сотрудники федеральной антимонопольной службы и прокуратуры.