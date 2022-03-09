Москва, 9 марта, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций, в числе мер — национализация иностранного бизнеса, передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Получивший поддержку правительственной комиссии законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности.

При этом собственник в течение пяти дней может отказаться от внешнего управления в случае возобновления деятельности или продажи доли при условии сохранения бизнеса и работников. Если этого не происходит, суд на три месяца назначает временную администрацию, после — акции новой организации выставляются на торги, а старая ликвидируется. Покупатель новой организации обязуется сохранить не менее 2/3 трудового коллектива и не менее года продолжать деятельность старой организации, разъясняется в телеграм-канале «Единой России».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») заявил, что законопроект о внешней администрации по правлению организациями может быть внесен в Госдуму правительством РФ 9 марта.

Законопроект нацелен на предупреждение банкротства с сохранение бизнеса и сохранении рабочих мест в отношении организации, отметил парламентарий.