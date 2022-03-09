Военные России уничтожили свыше 90% ЗРК ВСУ большой и средней дальности
Москва, 9 марта, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Свыше 90% от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности ВСУ уничтожено за время спецоперации ВС России на Украине, сообщил 9 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Mil.ru
Игорь Конашенков
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Он уточнил, что с момента начала спецоперации уничтожено 137 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и С-125.
Кроме того, ВКС России уничтожили 81 радиолокационный пост ПВО Украины, в результате чего ВСУ потеряли боевое управление авиацией и противовоздушной обороной.
«В настоящее время система ПВО [Украины] носит только очаговый характер и не способна оказывать существенного противодействия российской авиации».