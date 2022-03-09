Санкт-Петербург, , 17:44 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга утвердила проекты планировки с проектами межевания территории для размещения транспортной развязки на юге и многофункционального спортивного комплекса на севере города, сообщили 9 марта в пресс-службе Смольного.

Смольный Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, транспортная развязка, которая появится на пересечении Дунайского проспекта и Московского шоссе, значительно улучшит дорожную ситуацию во всей южной части города. Она обеспечит выезд для автомобилей на федеральную трассу М-10 «Россия», которая связывает Петербург с Москвой. Кроме того, развязка придется очень кстати жителям четырёх южных районов города, где ведётся активное жилищное строительство — Колпинского, Пушкинского, Фрунзенского и Московского.

«Она станет одним из значимых инфраструктурных проектов Петербурга», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Многофункциональный спортивный комплекс, площадью 54 тыс. кв. метров, в который входит ледовая арена, бассейн и зона для экстремальных видов спорта, гараж на 130 мест и трансформаторная подстанция построят в Приморском районе, в квартале, ограниченном Богатырским и Елагинским проспектами, Ситцевой и Яхтенной улицами, где ранее планировалось разместить торгово-развлекательный комплекс.

«Предусматривается организация двух проездов», — отметил в Смольном.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Санкт-Петербурга поставили в приоритет развитие массового спорта и проведение локальных соревнований для жителей города. Ввиду чего средства, которые предназначались для подготовки к финалу Лиги чемпионов УЕФА, будут перенаправлены на развитие детских спортивных школ города.

Читайте также: Власти Петербурга сделают приоритетом развитие массового спорта