Санкт-Петербург, , 13:09 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга поставили в приоритет развитие массового спорта и проведение локальных соревнований для жителей города. Об этом 1 марта сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский, курирующий в Смольном, в том числе, спортивную сферу.

Физкультура Дубровин Илья © ИА REGNUM

«Приоритетом спортивной политики в этом году станет усиление работы с детскими спортивными школами. Мы сфокусируемся на развитии массового спорта и проведении локальных соревнований для жителей Петербурга», — отметил он.

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Напомним, ранее власти города сообщили, что перенаправят средства, которые предназначались для подготовки к финалу Лиги чемпионов УЕФА, на развитие детских спортивных школ города.

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