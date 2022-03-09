Москва, 9 марта, 2022, 17:04 — ИА Регнум. В Госдуме будет создана парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

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Совет Думы поручил вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой («Единая Россия») проработать в течение 10 марта вопрос создания парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, говорится в телеграм-канале Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам подготовить проект обращения в ООН, ПАСЕ и ПА ОБСЕ о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине.