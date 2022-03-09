Москва, 9 марта, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам подготовить проект обращения в ООН, ПАСЕ и ПА ОБСЕ о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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«Важно, чтобы международные структуры ознакомились с этой ситуацией и вмешались в неё. Представители Госдепа пытаются скрыть от общественности факты о биолабораториях на украинской территории, чтобы никто не знал, чем они там занимались», — цитирует телеграм-канал Госдумы Володина.

Этот вопрос парламентарии готовы рассмотреть на пленарном заседании 11 марта.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, российские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий по производству, возможно, биооружия, заявил начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Игорь Кириллов.