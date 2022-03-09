Москва, 9 марта, 2022, 16:16 — ИА Регнум. На строительство и реконструкцию дорожной инфраструктуры в семи регионах РФ будет выделено дополнительно свыше 160 млрд рублей. Об этом 9 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

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«Качественная дорожная инфраструктура нужна для развития экономики во всех регионах страны. На её создание из федерального бюджета дополнительно выделим более 160 млрд рублей», — сказал он.

По словам Мишустина, средства будут направлены на конкретные объекты в Татарии, Приморье, Подмосковье, Ненецком АО, а также в Белгородской, Кемеровской и Ярославской областях.

Финансирование позволит отремонтировать и построить 750 км федеральных трасс, а также более 290 км региональных.