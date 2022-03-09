Новочеркасск, Ростовская область, 9 марта, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Столица донского и мирового казачества — Новочеркасск — поддержала специальную операцию России по защите Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Novochgrad.ru Флешмоб в казачьей столице — Новочеркасске

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Новочеркасские автовладельцы провели флешмоб, показав всему миру, что казачья столица полностью поддерживает президента России Владимира Путина и Вооруженные силы РФ.

На Соборной площади участники флешмоба — казаки, сотрудники полиции, военнослужащие и спасатели — выстроили из сотни автомобилей символы «Z» и «V». При этом желающих принять участие в акции оказалось в разы больше.