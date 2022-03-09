Бишкек, 9 марта, 2022, 16:03 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел Киргизии рассказали о том, что на настоящий момент 516 киргизстанцев смогли покинуть Украину, эвакуировавшись в другие страны после начала боевых действий.

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Больше всего киргизских мигрантов вывезено в Польшу — 201 человек. Также киргизстанцы эвакуировались в Чехию — 85 человек, в Турцию — 66 человек, в Молдавию — 21 человек, в Словакию — 20 человек, в Румынию — 19 человек, в другие страны — 13 человек.

Также стало известно о том, что в Киргизию из Венгрии вернули 91 киргизстанца, ранее бежавших в эту страну с Украины.

МИД Киргизии утверждает, что эвакуированные с Украины киргизские мигранты обеспечены временным жильем и питанием при содействии активистов киргизских диаспор на местах и почетных консулов.