Брюссель, 9 марта, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Новые антибелорусские санкции согласованы 9 марта странами ЕС, сообщается в распространённом заявлении Европейской комиссии. Санкции подразумевают отключение трёх белорусских банков от SWIFT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Санкции вводятся против Белоруссии за её участие в действиях России на Украине. Они сегодня, 9 марта, вступят в силу.

Новые санкции предполагают отключение от SWIFT трёх крупных белорусских банков (Белагропромбанк, банк «Дабрабыт», Банк развития Белоруссии). Также вводится запрет на транзакции с Центробанком страны.

Санкциями вводится запрет на поставки в Белоруссию купюр евро, ограничения банковских депозитов (запрещено размещать депозиты больше €100 тыс. от белорусских граждан или резидентов) и ограничения для указанных категорий на операции с ценными бумагами, номинированными в евро.

Также Евросоюзом вводится запрет на финансирование торговли и инвестиций в Белоруссии.