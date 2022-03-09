Москва, 9 марта, 2022, 15:53 — ИА Регнум. На сегодняшний день одной из главных проблем депутаты Госдумы видят рост цен на продовольствие, передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Супермаркет

«Есть и такой фактор, который влияет на рост цен — розничные сети, которые по-прежнему наживаются на наших аграриях и делают беспрецедентные наценки на продовольствие», — отметила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

«Этот факт есть, мы его подтверждаем… Например, на социально значимые товары есть договоренность — наценка должна составлять не более 5%, но вместе с тем сети иногда делают от 30% до 46%, это, конечно, абсолютно неправильно. Нужно на это обратить особое внимание», — отметила парламентарий в ходе совещания в партии.

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