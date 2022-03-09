Москва, 9 марта, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Россия проводит военную спецоперацию на Украине, чтобы защитить республики Донбасса и устранить военную угрозу, исходящую от Киева. Свержения действующей власти Украины среди целей нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 марта на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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По её словам, военная угроза для России исходит с территории Украины, так как эту страну соответствующим образом осваивают, накачивают оружием страны НАТО. Военная операция также направлена на защиту Донецкой и Луганской Народных Республик, демилитаризацию и денацификацию Украины.

«В её задачи не входит ни оккупация Украины, ни разрушение её государственности, ни свержение действующей власти. Она не направлена против мирного населения», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД добавила, что напоминать о целях и задачах России приходится из-за дезинформации и классических вбросов, которые устраивают через СМИ западные спецслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарова заявила, что Россия ведёт с Украиной переговоры, чтобы прекратить бессмысленное кровопролитие. Стороны смогли достичь некоторого прогресса.

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