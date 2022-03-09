Москва, 9 марта, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Осквернение мемориалов советским воинам-освободителям в Словакии, не что иное, как «провокационные, противоправные, аморальные» акции. Об этом 9 марта в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Мы возмущены совершенным в ночь на 3 марта в Братиславе актом вандализма в отношении монумента «Славин» и подобным злодеянием, которое было совершено 27 февраля в городе Кошице. Мы расцениваем эти акции как провокационные, противоправные, аморальные», — подчеркнула российский дипломат.

Захарова отметила, что «попытки вандалов очернить бессмертный подвиг борцов с нацизмом» возмутительны.

Директор Департамента информации и печати МИД РФ заявила, что российская сторона рассчитывает на то, что власти Словакии оперативно проведут расследование этих преступлений, приведут памятники в надлежащее состояние, а виновные понесут наказание.

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Захарова также призвала словацкую сторону к строгому соблюдению обязательств, которые вытекают из Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Словакией от 1993 года и соглашения между правительствами обеих стран о захоронениях павших военнослужащих и гражданских жертв войны от 1995 года.

«Мы рассчитываем, что будут приняты все необходимые меры для недопущения подобных инцидентов в будущем», — подчеркнула дипломат.

Напомним, мемориал «Славин» был сооружён в честь воинов Красной армии, погибших в боях за освобождение Братиславы в годы Второй мировой войны. На территории комплекса покоятся останки 6 845 красноармейцев, среди которых были представители многих национальностей, в том числе русские и украинцы.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Словакии Братиславе осквернили военно-мемориальный комплекс «Славин», на территории которого покоятся 6 845 погибших в этой стране в боях с фашистами красноармейцев. По данным посольства России в Словакии, инцидент произошёл в ночь со 2 на 3 марта.

Посольство потребовало восстановить мемориал в первозданном виде в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Словакии «О захоронениях павших военнослужащих и гражданских жертв войны» от 1995 года».