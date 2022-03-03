Братислава, , 12:11 — REGNUM В столице Словакии Братиславе осквернили военно-мемориальный комплекс «Славин», на территории которого покоятся 6 845 погибших в этой стране в боях с фашистами красноармейцев. Об этом сообщило на своей странице в Facebook посольство России в Словакии.

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«В ночь со 2 на 3 марта на военно-мемориальном комплексе «Славин» в Братиславе был осквернен мемориал советским солдатам-освободителям», — говорится в сообщении.

Посольство потребовала восстановить мемориал в первозданном виде в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Словакии «О захоронениях павших военнослужащих и гражданских жертв войны» от 1995 года».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля памятник 245-й стрелковой дивизии, которая участвовала в освобождении Риги, осквернили неизвестные.

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