Москва, 9 марта, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Экономике Европейского союза угрожает сильная рецессия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал прогнозы аналитиков из Goldmoney Holding, которые полагают, что санкции ЕС против РФ могут спровоцировать падение системы евро.

Евросоюз

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«Евро к доллару уже упал на 10%. Это очевидно. Наши рынки завязаны друг на друга. Также последствия экономических санкций привели к взрывному росту цен на нефть и газ. Это, конечно же, удар по экономике Европы. И уже очень негативно отражается на ее экономике, — сказал Головченко. — При текущей цене на нефть и газ, на мой взгляд, экономике Европы угрожает сильная рецессия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в новые санкционные списки Европейского союза будут включены еще 160 физических лиц из России, включая членов Совфеда РФ и представителей российского бизнеса.