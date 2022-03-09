Москва, 9 марта, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Повышенный транспортный налог будет платить меньшее число автомобилистов, сообщил 9 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

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Он представил законопроекты, которые могут снизить влияние санкций на устойчивость экономики.

«Предлагается снизить число тех, кому придётся платить повышенный транспортный налог. Теперь он будет считаться с 10 млн рублей, а не с 3 млн, как было раньше. Работать такая норма станет уже с текущего года», — сказал Мишустин.