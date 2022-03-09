Астана, 9 марта, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Из-за ухудшения ситуации в Киеве дипломаты Казахстана временно передислоцированы из столицы Украины во Львов. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба казахского министерства иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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«Из-за ухудшения ситуации в городе Киеве казахстанские дипломаты временно передислоцированы в город Львов и продолжают работу по оказанию помощи гражданам Республики Казахстан в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее студенты и преподаватели крупнейшего в Сирии университета Баас в Дамаске вышли на улицы в поддержку спецоперации России на Украине.