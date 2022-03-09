Москва, 9 марта, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Донецкая Народная Республика (ДНР) побеждает в борьбе за освобождение своей территории. Об этом 9 марта заявил замначальника Управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, с начала спецоперации власти ДНР освободили уже свыше 70 населенных пунктов народной республики.

«На фронте без перемен. Мы побеждаем. Более 70 населенных пунктов освободили. Мы принудили украинских военных как можно меньше обстреливать наши города. По гуманитарным коридорам ситуация как была, так и есть — неонацисты людей не выпускают», — сказал Басурин.