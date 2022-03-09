Брюссель, 9 марта, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В новые санкционные списки Европейского союза будут включены еще 160 физических лиц из России, включая членов Совфеда РФ и представителей российского бизнеса. Об этом 9 марта сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

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Как отметил Боррель, ЕС продолжает ужесточать санкций в ответ на специальную операциию ВС России по защите Донбасса и включает в эти списки «160 физических лиц из числа олигархов и членов Совета Федерации России».

Также Боррель добавил, что новые санкционные ограничения ЕС также коснутся белорусского банковского сектора, экспорта морских навигационных технологий в Россию и криптоактивов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство России предлагает поддержать гостиничный бизнес в условиях санкций.