Джакарта, 9 марта, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Правительство Индонезии планирует снять часть ограничений по коронавирусу, включая прохождение ПЦР-теста для путешественников внутри страны, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

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Правительство согласно с тем, что число случаев COVID-19 по-прежнему увеличивается. Однако власти утверждают, что людям приходится жить бок о бок с коронавирусом.

Правительство Индонезии отменило положение о социальном дистанцировании для пассажиров поездов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 26 336 случаев заражения коронавирусом.