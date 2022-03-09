Москва, 9 марта, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Правительство России предлагает поддержать гостиничный бизнес в условиях санкций, сообщил 9 марта премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

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Он представил законопроекты, которые должны поддержать экономику в условиях санкций. Документы будут рассмотрены на заседании правительства.

«Правительство предлагает поддержать и гостиничный бизнес через снижение некоторых платежей государству. Эта отрасль сейчас находится в непростой ситуации», — сказал Мишустин.