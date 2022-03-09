Грозный, 9 марта, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров увидел только позитивные моменты в том, что в России не станет продукции «Макдоналдса» и «Кока-Колы». По мнению руководителя республики, от этого шага, сделанного компаниями в рамках санкций Запада против российской военной специальной операции на Украине, жители России только выиграют, так как перестанут есть вредный фастфуд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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«Послушайте, а ведь с каждым днём новости все лучше и позитивнее! Наконец, отечественные производители вздохнут свободно. Они так долго и с нетерпением ждали этого дня. Уходит в прошлое доминирование на рынке американского разрушающего организм пойла и полуфабрикатов от «Макдоналдс» для желающих страдать ожирением», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Голодными российские граждане не останутся, а вот пространства для развития собственного бизнеса станет больше, считает Кадыров. Он также отметил, что всегда был сторонником здорового питания и призывал людей употреблять «нашу экологическую еду».

По мнению главы Чечни, расчет Запада на то, что санкциями ему удастся обрушить экономику России не оправдается.

«Мы не только себя, но и весь мир прокормить сможем, если понадобится. Вы только там, на Западе, не забудьте очередь занять, когда совсем туго будет, а мы поможем», — написал Кадыров.

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