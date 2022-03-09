Москва, 9 марта, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в городе и на космодроме Байконур проходят акции в поддержку спецоперации России на Украине.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

«Сегодня утром в городе и на космодроме Байконур проходят акции в поддержку президента РФ В.В. Путина и Вооруженных сил России. Их организаторами выступили администрация города Байконур, сотрудники Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры госкорпорации «Роскосмос» и актив молодежного движения «Будущее Байконура», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозин заявил, что исторически сложившаяся кооперация России с Украиной в ракетно-космической отрасли имеет все шансы на восстановление.

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