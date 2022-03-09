Москва, 9 марта, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Заявления, что после начала спецоперации России Украина стала привлекать на свою сторону большое количество иностранных наемников, не соответствуют действительности. Об этом 9 марта заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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По его словам, иностранные убийцы уже были на территории Украины до начала спецоперации. Нынешние же заявление украинских властей о том, что к ним на подмогу летят тысячи боевиков из разных стран — всего лишь способ легализовать иностранных легионеров давно уже терроризирующих мирное население ДНР и ЛНР.

«Что касается наёмников. Мы не видим большого количества перемещения сейчас. Моё мнение — это просто легализация тех наемников, которые уже присутствовали на территории Украины и готовились принять участие в наступательных действиях против народных республик», — сказал Пушилин.