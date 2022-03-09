Москва, 9 марта, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Правительство России рассмотрит законопроект, предусматривающий ответные меры на запреты для российских судов. Об этом 9 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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«Предусмотрим введение ответных ограничений для стран, которые запрещают нашим морским судам заходить в их порты», — сказал он.

Кроме того, правительство рассмотрит меры, которые должны снизить влияние со стороны международных организаций на работу российских железнодорожных компаний.