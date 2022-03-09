В России временно отменят взимание НДФЛ с процентов по банковским вкладам
Москва, 9 марта, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Правительство России разработало план действий для стабилизации экономики в непростых условиях. Об этом 9 марта на заседании правительства РФ сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Михаил Мишустин
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Так, российское правительство предлагает освободить граждан с банковскими вкладами более миллиона рублей от НДФЛ с процентов по ним за 2021−2022 годы.
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Кроме того, правительство решило пересмотреть подход к уплате повышенного транспортного налога.
«Ещё одно решение касается автомобилистов. Предлагается снизить число тех, кому придётся платить повышенный транспортный налог. С этого года он будет считаться с 10 млн рублей, а не с 3 млн, как было раньше», — заявил Михаил Мишустин.
Премьер-министр уточнил, что такая норма будет работать уже с 2022 года.