Дамаск, 9 марта, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Студенты и преподаватели крупнейшего в Сирии университета Баас в Дамаске вышли на улицы в поддержку спецоперации России на Украине. Об этом, как сообщает SANA, заявил 9 марта директор института Абдул Басит аль Хатиб.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По его данным, в митинге приняли участие около 20 000 человек.

«Сегодня около 20 000 студентов собрались на территории университета на массовом митинге, организованном в поддержку российский операции на Украине, в знак солидарности с российскими Вооруженными силами и в поддержку президента России Владимира Путина. Россия была с нами, поэтому мы за Россию. Это наш долг, и это меньшее, что мы можем сделать сейчас», — заявил аль Хатиб.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.