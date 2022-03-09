Кишинёв, 9 марта, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Стоимость газа, поставляемого для в Молдавию из России может стать дороже. Об этом на телеканале N4 сообщил вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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В Европе из-за санкций против России, объявленных после начала спецоперации по денацификации Украины, начала расти цена на газ. Стоимость голубого топлива для Молдавии рассчитывается с учетом ситуации на европейском энергетическом рынке.

«Цена рассчитывается в зависимости от спотовой цены за месяц. Сейчас можно точно сказать, что предпосылок для снижения тарифа нет. После 22 марта мы сможем уже точно сказать», — сказал Спыну.

По его словам, молдавское правительство планирует сократить закупку газа в России за счёт перевода части предприятий на мазут.

Напомним, срок действия контракта на поставку газа из России в Молдавию закончился в октябре 2021 года. По новым условиям цена поставки газа зависит от его стоимости на европейском рынке. В связи с этим к январю 2022 года стоимость газа выросла примерно в три раза. Молдавской стороне каждый месяц приходится искать дополнительные средства для своевременных выплат Газпрому.