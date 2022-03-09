Москва, 9 марта, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Правительство России рассмотрит законопроекты, упрощающие порядок регистрации иностранных компаний в специальных административных районах. Об этом 9 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

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Он представил законопроекты, которые должны сохранить устойчивость российской экономики в условиях международных санкций.

«Будут рассмотрены законопроекты, которые дадут возможность упростить порядок регистрации иностранных компаний в специальных административных районах. Также расширится функционал особых экономических зон. Часть мер коснётся таможенной сферы, в том числе предлагается упростить регулирование импорта», — рассказал Мишустин.