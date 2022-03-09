Москва, 9 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Националистические батальоны продолжают прикрываться мирным населением города Мариуполь Донецкой Народной Республики, как живым щитом. Об этом 9 марта заявил военный корреспондент Семён Пегов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Нацбаты просто не выпускают жителей. Люди из пригородов, которые отправляли своих близких от войны в сам Мариуполь винят сейчас себя. Отступая нацбаты, вместе с собой, уводят мирное население. Это в определенном смысле сдерживает операцию. Нет цели стрелять по мирному населению, а нацбаты его используют», — сказал Пегов.

Тем не менее, кольцо вооружённых сил ДНР все плотнее сжимается вокруг этого города, уничтожая места дислокации неонацистов точечным огнем.