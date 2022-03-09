Москва, 9 марта, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Правительство РФ обсудило очередной пакет законопроектов, направленных на поддержку экономики и граждан на фоне санкций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Kremlin.ru Александр Жуков

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"Я думаю, что сегодня они должны поступить в Госдуму», — сказал Жуков.

По его словам, пакет состоит из девяти законопроектов.

Речь идет об упрощении таможенной регистрации импорта, блок поправок касается строек — речь идет об обращении разработки градостроительной документации, упрощение предоставления земельных участков, упрощение регистрации построенных объектов.

Ряд поправок, по словам Жукова, касаются поддержки авиаперевозок, сохранения парков самолетов, предполагается и поддержка гостиничного бизнеса — предлагается нулевой НДС.

Кроме того, планируется освобождение в том числе граждан от подоходного налога по вкладам с доходами свыше 1 млн рублей.

Еще ряд норм касается возможности введения внешней администрации по управлению организациями, они могут действовать в отношении организаций, где долей от 25% владеют лица из стран, признанных недружественными.

Кроме того, предполагается повысить «порог» для признания автомобилей «роскошью».

Повышенным транспортным налогом будут облагаться машины стоимость не от 3 млн рублей, а до 10 млн рублей.