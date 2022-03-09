София, 9 марта, 2022, 14:32 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории Болгарии выявили 2180 новых случаев заражения SARS-CoV-2, что на 2% меньше показателей предыдущего дня. Об этом 9 марта пишет болгарский портал News.bg.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальной информации, наибольшее число заразившихся фиксируется в Софии, Варне, Бургасе и других крупных городах страны. Сообщается о смерти 41 человека от COVID-19. В этой связи министерство здравоохранения Болгарии в очередной раз призвало сограждан пройти необходимую вакцинацию.

По состоянию на 9 марта общее количество выявленных граждан Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 1,11 млн человек. Из них в стране умерли 35 964 пациентов.