Москва, 9 марта, 2022, 14:25 — ИА Регнум. К работе по приёму беженцев из ДНР и ЛНР подключились региональные уполномочённые по правам ребёнка в России. Об этом 9 марта заявила уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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«Что касается эвакуированных жителей, семей с детьми, уполномоченные подключились к работе. Я попросила МЧС включить их в региональные штабы. Сейчас они активно участвуют в приёмке, мониторят, работают на индивидуальные потребности», — заявила Львова-Белова.

«Коллеги выходят прямо, собственно, «с полей» — с вокзалов, из приютов. И индивидуальная помощь такая: кому очки купить, кому медицинская помощь. Такой блок работы», — указала она.