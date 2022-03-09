Джакарта, 9 марта, 2022, 14:22 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 26 336 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 9 марта в Индонезии выявлено 5 826 589 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 31 705 человек. Всего коронавирус в стране переболели 5 258 235 человек.

В период с 8 по 9 марта 2022 года от COVID-19 погибли 304 человека. Всего эпидемия унесла жизни 151 135 жителей Индонезии.

В настоящее время в Индонезии насчитывается 417 219 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо ввел Бамбанг Сусантоно в должность главы новой столицы государства на Калимантане.