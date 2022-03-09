Москва, 9 марта, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В России надеются на то, что в перспективе удастся разобраться с американскими биолабораториями, которые функционировали на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Если говорить абсолютно серьезно, тема эта, конечно, очень важна. Тема очень важна, и важна она, наверное, для всего мира. Будем надеяться, что удастся разобраться с этими учреждениями, которые функционировали на территории Украины, и эксплуатация которых фактически осуществлялась американскими специалистами», — сказал Песков.

Он допустил, что «всему миру будет интересно понять и узнать, чем занимались эти учреждения».

Песков также подчеркнул, что подробности работы и деятельности таких учреждений будут «своевременно» опубликованы.