Москва, 9 марта, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Россия заинтересована в продолжении переговоров с украинской стороной, её позиции также известны переговорщикам из Украины. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Цитата из видео «Делегации России и Украины начали второй раунд переговоров» на YouTube Переговоры между Россией и Украиной. 2022

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«Российская сторона сохранила и сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговоров. Российская позиция предельно понятна и предельно сформулирована и доведена до сведения украинских переговорщиков», — сказал Песков.

По его словам, российские власти заинтересованы в скорейшем проведении новых раундов по мере готовности представителей от Украины.